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В Баку состоялся вечер аргентинской культуры

В Баку состоялся вечер аргентинской культуры В Баку прошел вечер культуры Аргентины под названием - "Аргентина: Танго/Мальбек/Ночь искусств".
Kультурная политика
24 ноября 2023 г. 19:45
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры

В Баку прошел вечер, посвященный культуре Аргентины.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при содействии посольства этой страны в Азербайджане.

Посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи отметила, что вечер посвящен двум одним из самых популярных элементов культуры этой страны - мальбек и танго.

"Мальбек представляет собой вино насыщенного пурпурно-красного оттенка с приятными фруктовыми ароматами, такими как слива и вишня. В настоящее время основным производителем вина-мальбек является именно Аргентина. Танго в свою очередь - это танец, олицетворяющий темперамент нашего народа. На сегодняшнем мероприятии танго исполнят азербайджанские танцоры. Мы продемонстрируем как танец может стать мостом между культурами Азербайджана и Аргентины", - сказала посол.

Участники вечера смогли также ознакомиться с выставкой картин, посвященных Аргентине.

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