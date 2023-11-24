В Баку состоялся вечер аргентинской культуры

В Баку прошел вечер культуры Аргентины под названием - "Аргентина: Танго/Мальбек/Ночь искусств".

В Баку прошел вечер, посвященный культуре Аргентины.

Как сообщает Report , мероприятие организовано при содействии посольства этой страны в Азербайджане.

Посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи отметила, что вечер посвящен двум одним из самых популярных элементов культуры этой страны - мальбек и танго.

"Мальбек представляет собой вино насыщенного пурпурно-красного оттенка с приятными фруктовыми ароматами, такими как слива и вишня. В настоящее время основным производителем вина-мальбек является именно Аргентина. Танго в свою очередь - это танец, олицетворяющий темперамент нашего народа. На сегодняшнем мероприятии танго исполнят азербайджанские танцоры. Мы продемонстрируем как танец может стать мостом между культурами Азербайджана и Аргентины", - сказала посол.

Участники вечера смогли также ознакомиться с выставкой картин, посвященных Аргентине.