В австрийской церкви впервые прозвучала азербайджанская музыка

В самой старинной церкви столицы Австрии Вены церкви Святого Петра (Peterskirche) прошел концерт под названием "Свободная Шуша", который был организован по случаю "Года Шуши" и 20-летия учреждения Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджа

В самой старинной церкви столицы Австрии Вены церкви Святого Петра (Peterskirche) прошел концерт под названием "Свободная Шуша", который был организован по случаю "Года Шуши" и 20-летия учреждения Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Обществе азербайджанцев Австрии.

В мероприятии, организованном Обществом азербайджанцев Австрии и действующей в Вене организацией Culture Meeting Point, приняли участие представители аккредитованного в Вене дипломатического корпуса, местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Руководитель музыкального отдела Culture Meeting Point, доктор философии по искусствоведению, музыковед Фарах Тахирова напомнила, что 2022 год объявлен в Азербайджане "Годом Шуши". Она отметила, что будучи культурной столицей Азербайджана город Шуша сыграла беспрецедентную роль в развитии культуры страны, в том числе подарила азербайджанскому искусству гениального композитора Узеира Гаджибейли, Ниязи, Бюльбюля, Хана Шушинского и других выдающихся личностей.

Она подчеркнула, что органный концерт – это музыкальный мост между Востоком и Западом.

Затем азербайджанский музыкант, проживающая в США, основательница и исполнительный директор Азербайджано-американского музыкального фонда, профессор Джамиля Джавадова-Шпицберг исполнила произведения Гара Гараева, Васифа Адыгёзялова, Агшина Ализаде, Иоганна Эрнста Эберлина, Георга Муфата и Йозефа Реннера.