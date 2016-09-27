Состоялось открытие детской школы искусств в Сумгайыте

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Сумгайытской детской школы искусств.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы искусств.

Было сообщено, что строительство здания Детской школы искусств началось в декабре прошлого года. Строительные работы осуществлены на высококачественном уровне. В трехэтажном здании имеется 80 комнат. Школа оснащена новым оборудованием.

Было отмечено, что в Детской школе искусств обучением детей будут заниматься 226 учителей. В школе в целом будут обучаться 800 учащихся.