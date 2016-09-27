 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялось открытие детской школы искусств в Сумгайыте

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие школы искусств

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Сумгайытской детской школы искусств.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы искусств.

    Было сообщено, что строительство здания Детской школы искусств началось в декабре прошлого года. Строительные работы осуществлены на высококачественном уровне. В трехэтажном здании имеется 80 комнат. Школа оснащена новым оборудованием.

    Было отмечено, что в Детской школе искусств обучением детей будут заниматься 226 учителей. В школе в целом будут обучаться 800 учащихся.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi