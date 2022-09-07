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Собрание сочинений Шаха Исмаила Хатаи обнаружено в архивах Узбекистана

Собрание сочинений Шаха Исмаила Хатаи обнаружено в архивах Узбекистана В архивах Узбекистана обнаружено собрание сочинений шаха Исмаила Хатаи. Как сообщает Report, с 2019 года по проекту Центра культуры Азербайджана имени Гейдара Алиева в Узбекистане начался проект по выявлению и исследованию рукописей, хранящихся об
Kультурная политика
7 сентября 2022 г. 09:38
Собрание сочинений Шаха Исмаила Хатаи обнаружено в архивах Узбекистана

В архивах Узбекистана обнаружено собрание сочинений Шаха Исмаила Хатаи.

Как сообщает Report, с 2019 года по инициативе Центра культуры Азербайджана имени Гейдара Алиева в Узбекистане начался проект по выявлению и исследованию рукописей об Азербайджане, хранящихся в Институте востоковедения имени Бируни Национальной академии наук Узбекистана.

В ходе научных исследований, проведенных молодым азербайджанским ученым, доктором философии по филологии Каримуллой Мамедзаде, было обнаружено множество рукописных текстов азербайджанской литературы.

В рамках проекта Центра культуры Азербайджана была произведена транслитерация и переиздание ташкентского экземпляра "Дивана" великого азербайджанского правителя, гениального поэта Шаха Исмаила Хатаи на родном языке.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan arxivində Şah İsmayıl Xətayinin divanı aşkarlanıb

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