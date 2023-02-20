Пройдет Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

При совместной организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева будет проведен Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

При совместной организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева будет проведен Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Основной целью фестиваля является обеспечение развития в области культуры, воспитание детей в духе патриотизма.

Фестиваль пройдет в три этапа и по трем возрастным категориям - 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.