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Пройдет Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

Пройдет Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию Гейдара Алиева При совместной организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева будет проведен Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Kультурная политика
20 февраля 2023 г. 17:17
Пройдет Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

При совместной организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева будет проведен Первый фестиваль детского творчества, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Основной целью фестиваля является обеспечение развития в области культуры, воспитание детей в духе патриотизма.

Фестиваль пройдет в три этапа и по трем возрастным категориям - 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.

В фестивале также могут принять участие коллективы, кружки, сольные исполнители, танцоры, декламаторы, музыканты, художники и талантливые люди, занимающиеся декоративно-прикладным искусством. Регистрация участников будет проводиться с 20 февраля по 30 марта на сайте www.uif.az.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Birinci Uşaq İncəsənət Festivalı keçiriləcək

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