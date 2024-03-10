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Профессор из США высказал желание вновь посетить Шушу

Профессор из США высказал желание вновь посетить Шушу Вернуться в Шушу, исследовать ее природную красоту - несомненно, это надо делать вновь и вновь.
Kультурная политика
10 марта 2024 г. 20:37
Профессор из США высказал желание вновь посетить Шушу

Вернуться в Шушу, исследовать ее природную красоту - несомненно, это надо делать вновь и вновь.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сказал профессор политики Тулейнского университета в Новом Орлеане Рэймонд Тарас.

"Я был бы рад вернуться сюда летом, чтобы подробнее ознакомиться и насладиться красотой города. Мне также очень интересно увидеть, какие изменения произошли в Шуше. Это было бы удивительно, вновь оценить, как Шуша развивается и расцветает. Исходя из моего опыта, я уверен, что город обещает стать еще более привлекательным местом", - сказал он.

Профессор выразил радость, что Шуша избрана культурной столицей мусульманского мира, и особо подчеркнул важность этого события в истории страны.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dan olan professor Şuşaya yenidən səfər etmək arzusunda olduğunu bildirib

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