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При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале Revelations

При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале Revelations При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале декоративно-прикладного искусства Revelations в знаменитом Grand Palais Ephemere перед Эйфелевой башней в центре Парижа.
Kультурная политика
9 июня 2023 г. 11:38
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале Revelations

При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале декоративно-прикладного искусства Revelations в знаменитом Grand Palais Ephemere перед Эйфелевой башней в центре Парижа.

Как сообщает французское бюро Report, на биеннале состоялось открытие азербайджанского стенда, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации посольства Азербайджана во Франции. На азербайджанском стенде демонстрируется современная инсталляция "Под одним солнцем", созданная Эльвином Набизаде для Венецианской биеннале в 2017 году и выбранная Фондом Гейдара Алиева для Международной биеннале Revelations.

На открытии стенда выступили посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Франция в Милли Меджлисе Солтан Мамедов, президент Собрания национальных музеев Grand Palais Жан-Поль Клузель, азербайджанские и французские парламентарии, представители искусства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan “Revelations” Beynəlxalq Biennalesində təmsil olunur

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