Презентован сайт об историко-культурных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялась презентация сайта heritage.gov.az, где отражена информация об историко-культурных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.

Состоялась презентация сайта heritage.gov.az, где отражена информация об историко-культурных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, сайт подготовлен Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, депутаты и представители общественности.

A.Керимов отметил значимость нового портала с точки зрения донесения до широкой общественности реального состояния историко-культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях.

A.Джафарли отметил, что сайт heritage.gov.az, содержащий информацию об историко-культурных памятниках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях, является важным информационным ресурсом: "На сайте отражены результаты мониторинга историко-культурных памятников, проводимых на освобожденных территориях. Размещены их изображения до, после оккупации и после восстановления, архивные фотографии, схемы и пр.".