Министр культуры: К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции

"Мы на протяжении всех этих 30 лет оповещали их обо всех актах вандализма, но никакой реакции с их стороны не последовало"

"К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции. Два раза в ходе войны они выступили с заявлением, в которых не было ни одного предложения про агрессию и вандализм, с которыми столкнулся Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил на пресс-конференции.

"Мы на протяжении всех этих 30 лет оповещали их обо всех актах вандализма, но никакой реакции с их стороны не последовало. Сегодня мы ведем с ними переговоры и надеемся, что ЮНЕСКО осознает свою ошибку. Их техническая миссия прибудет в регион и только на основе наших требований, которые основываются на принципах работы данной организации. Она отставит в сторону свою односторонню позицию и расскажет миру правду".