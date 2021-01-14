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Министр культуры: К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции

Министр культуры: К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции "Мы на протяжении всех этих 30 лет оповещали их обо всех актах вандализма, но никакой реакции с их стороны не последовало"
Kультурная политика
14 января 2021 г. 17:43
Министр культуры: К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции
Анар Керимов

"К сожалению, мы не увидели от ЮНЕСКО беспристрастной позиции. Два раза в ходе войны они выступили с заявлением, в которых не было ни одного предложения про агрессию и вандализм, с которыми столкнулся Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил на пресс-конференции.

"Мы на протяжении всех этих 30 лет оповещали их обо всех актах вандализма, но никакой реакции с их стороны не последовало. Сегодня мы ведем с ними переговоры и надеемся, что ЮНЕСКО осознает свою ошибку. Их техническая миссия прибудет в регион и только на основе наших требований, которые основываются на принципах работы данной организации. Она отставит в сторону свою односторонню позицию и расскажет миру правду".

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