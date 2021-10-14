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Министр культуры: Хотим, чтобы Армения предстала перед правосудием и выплатила компенсацию

Министр культуры: Хотим, чтобы Армения предстала перед правосудием и выплатила компенсацию "Азербайджан потребует у Армении возместить ущерб, нанесенный в период оккупации культурным и историческим памятникам азербайджанского народа в Карабахе и прилегающих районах".
Kультурная политика
14 октября 2021 г. 16:28
Министр культуры: Хотим, чтобы Армения предстала перед правосудием и выплатила компенсацию

"Азербайджан потребует у Армении возместить ущерб, нанесенный в период оккупации культурным и историческим памятникам азербайджанского народа в Карабахе и прилегающих районах".

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в интервью турецкому агентству Anadolu.

Керимов отметил, что Армения на протяжении 30 лет проводила в отношении азербайджанского народа не только политику этнической чистки, но и культурной и добавил, что Азербайджан никогда не вел борьбу с историческими и культурными памятниками других народов.

"Мы не только охраняем, но и восстанавливаем эти памятники. Целью является не просто их восстановление, но и возрождение прежнего духа, традиций, ценностей и в целом возрождение региона. Мы настроены решительно. В ближайшем будущем Карабах превратится в один из красивейших регионов Азербайджана", - сказал он.

По словам А.Керимова, азербайджанская сторона прилагает усилия для того, чтобы Армения предстала перед правосудием за учиненные разрушения и вопрос был поднят в международных судах.

"Работаем с независимыми компаниями. Они высчитывают объем разрушений со стороны Армении на освобожденных территориях. После вся информация будет передана в международные суды. Мы хотим, чтобы Армения как государство предстала перед правосудием и выплатила компенсацию. Армения должна понести ответственность за преступления против азербайджанского государства, народа, его истории, культуры и окружающей среды", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani Culture Minister: "We want Armenia to be prosecuted, pay compensation"
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri: "Ermənistanın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını və təzminat ödəməsini istəyirik"

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