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Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры

Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры Это не все зарегистрированные памятники, процесс продолжается
Kультурная политика
28 января 2021 г. 13:35
Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры

"На освобожденных от оккупации территориях проведены мониторинги, в ходе которых мы проинспектировали состояние находящихся там памятников, текущую ситуацию с культурными учреждениями".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Азад Джафарли.

Он отметил, что до сих пор был проведен мониторинг 303 памятников истории и культуры: "Большинство из них полностью разрушены. Кроме того, мы обнаружили 87 новых памятников, имеющих историческое значение, архитектурные особенности. Проинспектировано 461 учреждение культуры, музеи, дома культуры, библиотеки. Из них 212 библиотек, 199 домов культуры полностью разрушены. Это не все зарегистрированные памятники, процесс продолжается. По сей день зарегистрированы около 1000 памятников. Полное уничтожение большинства из них говорит о вандальской политике Армении. Они хотели полностью стереть наше культурное наследие с территории, уничтожить все факты того, что эти памятники принадлежат нам".

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Версия на английском языке Ministry: 87 new monuments discovered in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: İşğaldan azad edilən ərazilərdə 87 yeni abidə aşkarlanıb

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