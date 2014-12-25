Лейла Алиева посетила международную выставку искусств "KÜKNAR"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря в парке Центра Гейдара Алиева состоялась церемония официального открытия Международной выставки искусств "KÜKNAR". Как сообщает Report, c выставкой ознакомилась вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Лейле Алиевой рассказали о представленных на выставке работах. Елки и елочные игрушки, являющиеся символом Нового года, представлены на выставке в оригинальном оформлении – в стиле современного искусства.

Всего в парке 30 елок, 12 из них – новые работы, изготовленные для выставки, 9 - авторами из Азербайджана, 3 – из Японии, Словении и Узбекистана. Наряду с известными художниками, скульпторами и иллюстраторами в выставке принимают участие студенты Азербайджанской государственной академии художеств. Одна из работ принадлежит Общественному объединению "IDEA".

На выставке также представлены 18 произведений, которые демонстрировались на Международной выставке искусств и конкурсе "KÜKNAR" Центра Гейдара Алиева в 2013 году.

Отметим, что наряду с выставкой в рамках проекта, впервые реализованного центром в прошлом году, был проведен конкурс, на котором в результате голосования участников мероприятия были награждены авторы трех елок.

Напомним, что цель проектов "KÜKNAR" и "SƏMƏNİ", проведенных в Центре Гейдара Алиева накануне Нового 2013 года и Новруз байрамы в 2014 году - развитие культуры и современного искусства, сохранение обычаев и традиций, а также создание праздничного настроения у посетителей.

Одной из особенностей церемонии открытия нынешней выставки стало посещение парка Центра Гейдара Алиева молодежью. Активная молодежь "черпала вдохновение от лучей солнца, осветившего это пространство в дневные часы, и декабрьского ветра". Они танцевали под музыку, фотографировались на фоне представленных произведений, делились мнениями. Конечно, свою роль сыграли горячий кофе и вкусные сладости. Энергия и бодрое настроение юношей и девушек превратили открытие выставки в настоящий праздник. Новогоднее настроение ощущалось во всех уголках этого грандиозного пространства.

Новый год – один из самых любимых праздников детей и взрослых, которого ждут весь год. Этот праздник вселяет в каждого надежду на счастливое будущее и исполнение желаний. Один из новогодних символов – елка – выражает бессмертие этих желаний. Хоровод людей вокруг новогодней елки символизирует хоровод вокруг мечты о счастливом будущем.

В церемонии открытия выставки приняли участие и приехавшие в нашу страну на празднование 200-летия М.Ю.Лермонтова известные деятели искусств Пьер Шереметьев, Хугует Шереметьева и Колетт Толстая. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с гостями, они вместе посмотрели произведения искусства.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также ознакомилась с новым кафе, открывшемся в парке центра.

Затем была сделана совместная фотография с присутствующими на выставке.

Отметим, что вход на выставку в парке Центра Гейдара Алиева бесплатный.