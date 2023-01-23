Генсек ТЮРКСОЙ: Подготовлен план мероприятий, охватывающий весь тюркский мир

"Мы подготовили план мероприятий, охватывающий не только тюркоязычные государства, но и весь тюркский мир. В период моего руководства планирую наилучшим образом реализовать культурную политику ТЮРКСОЙ".

"Мы подготовили план мероприятий, охватывающий не только тюркоязычные государства, но и весь тюркский мир. В период моего руководства планирую наилучшим образом реализовать культурную политику ТЮРКСОЙ".

Об этом турецкому бюро Report заявил генсек Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

По словам С.Раева, были проведены обсуждения в связи с подготовкой годового плана мероприятий, охватывающего весь тюркский мир и все тюркские страны: "В феврале с участием диппредставителей тюркских государств в Турции и представителей СМИ мы представим наш план, включающий почти 200 мероприятий".