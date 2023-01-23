О нас

Генсек ТЮРКСОЙ: Подготовлен план мероприятий, охватывающий весь тюркский мир

Генсек ТЮРКСОЙ: Подготовлен план мероприятий, охватывающий весь тюркский мир "Мы подготовили план мероприятий, охватывающий не только тюркоязычные государства, но и весь тюркский мир. В период моего руководства планирую наилучшим образом реализовать культурную политику ТЮРКСОЙ".
Kультурная политика
23 января 2023 г. 14:29
Генсек ТЮРКСОЙ: Подготовлен план мероприятий, охватывающий весь тюркский мир

"Мы подготовили план мероприятий, охватывающий не только тюркоязычные государства, но и весь тюркский мир. В период моего руководства планирую наилучшим образом реализовать культурную политику ТЮРКСОЙ".

Об этом турецкому бюро Report заявил генсек Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

По словам С.Раева, были проведены обсуждения в связи с подготовкой годового плана мероприятий, охватывающего весь тюркский мир и все тюркские страны: "В феврале с участием диппредставителей тюркских государств в Турции и представителей СМИ мы представим наш план, включающий почти 200 мероприятий".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке TURKSOY: "We've prepared plan of events covering entire Turkic world"
Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: “Bütün türk dünyasını əhatə edən tədbirlər planı hazırlamışıq”

Самое важное

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi