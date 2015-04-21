​Азербайджан будет представлен на фестивале культуры в Нидерландах

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящем в нидерландском городе Утрехт Большом фестивале культуры проживающих в Голландии народов будет представлен и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, с этой целью Объединение азербайджанских женщин Нидерланд "Ана Ветен" приступило к подготовительной работе.

По словам председателя объединения Маисы Агамирзоевой, на встрече с руководителем благотворительного фонда " İmkan" Закарийе Арслан, они обсудили программу, которую азербайджанская сторона представит на фестивале: "На предстоящем 14-17 мая четырехдневном фестивале будет установлен подготовленный "Ана Ветен" стенд, на котором будут представлены госатрибуты Азербайджана, отражающие культуру и историю страны экспонаты и сувениры, образцы национальной одежды, кулинарии, книги и открытки".

На фестивале выступят юные таланты из детской танцевальной группы "Азербайджан инджилери" Объединения детского и юношеского творчества Низаминского района Баку и руководитель действующей в Голландии организации "Одлар Юрду", композитор и певица Фирангиз Багирова.

Здесь также откроется выставка проживающих в Голландии художников Расима Гусейнова и Вафы Гусейновой.