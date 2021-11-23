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Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах

Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах 13:50
Kультурная политика
23 ноября 2021 г. 14:54
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
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В Министерстве культуры созданы два новых отдела.

Об этом Report рассказал министр культуры Анар Керимов.

По его словам, первый - это отдел творческих (креативных) индустрий и цифрового развития: "Творческие индустрии - очень развитая сфера в мире: "Мы хотим внедрить этот опыт в Азербайджан и изучаем соответствующий опыт ведущих стран. Это растущий сектор экономики, капитализирующий культурные и творческие ресурсы, способствующий развитию экономики. Поэтому мы хотим, сфокусироваться и развить нашу деятельность в этой сфере".

Министр отметил, что второй отдел – отдел стратегического развития и управления проектами: "Как видно из самого названия, мы хотим сделать нашу работу более проектно-ориентированной. При вложении инвестиций в любой проект будут рассматриваться и оцениваться его конкретные результаты".

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov Mədəniyyət Nazirliyində aparılan islahatların məqsədini açıqlayıb

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