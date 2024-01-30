Амир Ускулу подарит Азербайджану 13 редких ковров из своей коллекции

Проживающий в Бостоне (США) уроженец Южного Азербайджана, коллекционер ковров Амир Ускулу подарит Азербайджану 13 редких ковров из своей коллекции.

Проживающий в Бостоне (США) уроженец Южного Азербайджана, коллекционер ковров Амир Ускулу подарит Азербайджану 13 редких ковров из своей коллекции.

Об этом в интервью американскому бюро Report сообщил сам коллекционер.

По его словам, он уже обращался по данному вопросу в Министерство культуры Азербайджана: "Я предоставил информацию о коврах и представил проекты, которые хотел бы реализовать. Надеюсь, что через вас я смогу связаться с ответственными лицами, которые непосредственно занимаются этими вопросами в Азербайджане, и они услышат мой голос".

Отметим, что в Нью-Йорке состоялась выставка редких азербайджанских ковров, сотканных в период правления Сефевидов. Выставка "Великолепие азербайджанских ковров: сокровища Сефевидов" была организована посольством Азербайджана в США совместно с действующей в Вашингтоне Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

На выставке были представлены 13 редких ковров, сотканных по заказу правителя государства Сефевидов шаха Аббаса.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.