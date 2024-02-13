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Всемирное антидопинговое агентство наказало свыше 240 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство наказало свыше 240 российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
Командные
13 февраля 2024 г. 23:51
Всемирное антидопинговое агентство наказало свыше 240 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"На сегодня 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются. Был расследован еще ряд дел, которые были закрыты из-за отсутствия имеющихся доказательств", - сообщили в пресс-службе WADA.

В октябре глава WADA Витольд Банька заявил, что на основе данных LIMS были наказаны 222 российских спортсмена.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Antidopinq Agentliyi 240-dan çox rusiyalı idmançını cəzalandırıb

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