В "Гюлистане" прошел финал интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"

Во дворце "Гюлистан" состоялся финальный этап Общереспубликанской интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", посвященной Году солидарности во имя зеленого мира.
Как сообщает Report, в финале, организованном партией "Ени Азербайджан", приняли участие 22 молодежные команды.
Председатель Молодежного объединения ПЕА Бахтияр Исламов подчеркнул, что молодые люди, представленные в командах, прибыли из разных регионов Азербайджана: "Всего в играх приняли участие 680 молодых людей, из которых 416 являются членами ПЕА, а 264 - беспартийными. В финальном этапе победила команда, представляющая Насиминский район Баку".
ФОТО: Мухаммед Агаев