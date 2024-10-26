В "Гюлистане" прошел финал интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"

Во дворце "Гюлистан" состоялся финальный этап Общереспубликанской интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", посвященной Году солидарности во имя зеленого мира.

Во дворце "Гюлистан" состоялся финальный этап Общереспубликанской интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", посвященной Году солидарности во имя зеленого мира.

Как сообщает Report, в финале, организованном партией "Ени Азербайджан", приняли участие 22 молодежные команды.

Председатель Молодежного объединения ПЕА Бахтияр Исламов подчеркнул, что молодые люди, представленные в командах, прибыли из разных регионов Азербайджана: "Всего в играх приняли участие 680 молодых людей, из которых 416 являются членами ПЕА, а 264 - беспартийными. В финальном этапе победила команда, представляющая Насиминский район Баку".

ФОТО: Мухаммед Агаев