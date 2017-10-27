В США призвали отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу призвал отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, из-за ситуации с допингом.

Как передает Report, его слова цитирует сайт Faster Skier.

«Мы не можем позволить выступать на Олимпиаде спортсменам из страны, более тысячи представителей которой в течение многих лет обманывали международную антидопинговую систему и всё спортивное сообщество», — сказал Шоу.

По словам чиновника, чистые от допинга атлеты со всего мира должны заявить о своей позиции и потребовать отстранения россиян от Игр-2018.

«Пусть российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, если смогут доказать свою непричастность к допингу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британка Трэйси Крауч, выступавшая против отстранения сборной России от Олимпиады-2018, покинула состав правления Всемирного антидопингового агентства (WADA).