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Тренер команды: В Азербайджане растет интерес к хоккею

Тренер команды: В Азербайджане растет интерес к хоккею В Азербайджане все больше возрастает интерес к хоккею.
Командные
12 февраля 2024 г. 18:05
Тренер команды: В Азербайджане растет интерес к хоккею

В Азербайджане все больше возрастает интерес к хоккею.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил тренер новосозданной хоккейной команды Заур Мамедалиев.

Во время тренировки на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Мамедалиев отметил, что в Азербайджане хоккейная команда была создана в 1990 году, однако позже она прекратила свою деятельность: "Наша цель – развивать этот вид спорта в Азербайджане и добиться успешных результатов. Мы начинали с 2-3 детьми, а сейчас у нас более 20 хоккеистов".

З.Мамедалиев отметил, что для участия в международных турнирах необходимо время, и азербайджанской сборной это удастся сделать примерно через 5 лет.

Главный тренер команды Александр Блинов также отметил, что доволен уровнем подготовки хоккеистов и уровнем тренировок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandasının məşqçisi: “Ölkəmizdə hokkeyə maraq getdikcə artır”

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