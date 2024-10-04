"Сумгайыт" осуществил трансфер канадского баскетболиста

Клуб "Сумгайыт" осуществил трансфер канадского баскетболиста.

Клуб "Сумгайыт" осуществил трансфер канадского баскетболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, с Али Акимом Тайгером Кларком (рост 208 см) заключен контракт сроком на один год.

26-летний нападающий ранее выступал за канадский клуб Toronto Metropoliten University и американский Western Oklahoma State College.

Отметим, что клуб "Сумгайыт" ранее привлек в команду американских баскетболистов Деррика Ньютона, Калена Хокинса, Джейлона Кларка, Кайлена Мэлоуна и россиянина Андрея Мотеюнаса.