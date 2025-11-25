Сегодня состоится матч IV тура Высшей лиги по волейболу среди женщин
Командные
- 25 ноября, 2025
- 10:18
Сегодня состоится очередной матч IV тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает Report, "Муров Аз Терминал" встретится с командой UNEC.
Матч начнется в 17:00 в спортзале клуба "Муров Аз Терминал".
Вчера в матче IV тура "Национальная академия авиации" одержала победу над "Азеррейл" со счетом 3:2.
Тур завершится 26 ноября.
