Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Сегодня состоится матч IV тура Высшей лиги по волейболу среди женщин

    Командные
    • 25 ноября, 2025
    • 10:18
    Сегодня состоится матч IV тура Высшей лиги по волейболу среди женщин

    Сегодня состоится очередной матч IV тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

    Как сообщает Report, "Муров Аз Терминал" встретится с командой UNEC.

    Матч начнется в 17:00 в спортзале клуба "Муров Аз Терминал".

    Вчера в матче IV тура "Национальная академия авиации" одержала победу над "Азеррейл" со ​​счетом 3:2.

    Тур завершится 26 ноября.

    волейбол Высшая лига Азербайджана матч
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçiriləcək

    Последние новости

    10:57

    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии

    Другие
    10:57

    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    10:52

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    10:51

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    10:51

    BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

    Энергетика
    10:49

    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:42

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    10:37

    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    10:33

    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    Лента новостей