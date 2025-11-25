Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçiriləcək
Komanda
- 25 noyabr, 2025
- 09:40
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" UNEC ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçında "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"ə qalib gəlib - 3:2. Tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.
