Чемпионат мира: Сборная Азербайджана вышла в финал

В швейцарском Санкт-Морице завершился второй тур 37-го Кубка мира по снежному поло.

В швейцарском Санкт-Морице завершился второй тур 37-го Кубка мира по снежному поло.

Как передает Report, по результатам трех матчей первого тура определились четыре команды, вышедшие в полуфинал. Азербайджанская команда Land of Fire-Azerbaijan, обыгравшая в первом встрече команду Perrier Jouet со счетом 7:2,5, стала обладательницей первой путевки в полуфинал. В следующих поединках команда Clinique La Prairie обыграла World Polo League со счетом 8,5:3, а Badrutt's Palace одержала победу над Casablanca со счетом 4:1.

Согласно правилам турнира, команды, участвующие в полуфинале, определялись по разнице голов по итогам первого тура. В сегодняшнем полуфинале коллектив Land of Fire-Azerbaijan провела свой второй матч. Наши игроки в поло, обыгравшие Perrier Jouet в первой игре, встретились в полуфинале с чемпионом 2019 года Badrutt's Palace, где одержали уверенную победу.

Финальный матч сборной Азербайджана состоится 30 января и начнется в 17:30 по бакинскому времени.