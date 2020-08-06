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Бакинский клуб попрощался с капитаном

Бакинский клуб попрощался с капитаном "Азеррейл" попрощался со словенской волейболисткой Мойцей Пене, которая в минувшем сезона была капитаном команды.
Командные
6 августа 2020 г. 17:30
Бакинский клуб попрощался с капитаном

"Азеррейл" попрощался со словенской волейболисткой Мойцей Пене, которая в минувшем сезона была капитаном команды.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 31-летней нападающей контракт разорван по обоюдному желанию сторон.

Легионер, поделившаяся в соцсетях впечатлениями, сообщила, что данное решение было принято из-за пандемии коронавируса: "В июне и июле я занималась индивидуально. Считала себя готовой к новому сезону. Теперь вступает в силу план Б. Я должна найти себе новый клуб и как можно быстрее присоединиться к команде. Нужно вновь обратиться к трансферному рынку. Если кто-то ищет игрока на эту позицию, я в форме и готова начать. Дайте мне знать".

Пене написала, что провела отличный год в Баку и подчеркнула, что с удовольствием хочет вернуться в Азербайджан: "Но смотрите, что произошло, мы не смогли контролировать ситуацию. Я благодарна клубу, месяцами заботящемуся обо мне персоналу, что позволили мне провести отличный и незабываемый сезон. Думаю, что мы провели отличный год и не проиграли ни одну игру. В моем понимании мы стали чемпионами, но коронавирус нас остановил. Спасибо за все, Баку!!! Меня ждут новые испытания".

"Азеррейл", отказавшийся от участия в Кубке вызова в сезоне 2020/2021, продолжает переговоры с легионерами о расторжении подписанных в начале года контрактов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı klubu kapitanı ilə vidalaşdı

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