​Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Турции

28 марта, 2015 07:51

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Турецком городе Самсун проходил этап Гран-при по дзюдо. Как передает Report, Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров занял первое место, уступив в финале представителю Узбекистана. Дзюдо. Этап Гран-при. Самсун. Турция Мужчины Весовая категория до 60 кг 1. Шарафуддин Лутфиллаев (Узбекистан). 2. Орхан Сафаров (Азербайджан). 3. Лукуми Чхвимиани (Грузия). 3. Цогбаатар Цендочир (Монголия). Весовая категория до 66 кг 1. Ришод Собиров (Узбекистан). 2. Тумурхулег Давадорж (Монголия). 3. Абдула Абдулжалилов (Россия). 3. Сергей Олейник (Португалия)