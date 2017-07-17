Азербайджанские теннисистки завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Обыграв сборные Испании, Беларуси и Венгрии на прошедшем в португальском городе Гимарайнш чемпионате Европы среди молодежи, женская сборная Азербайджана по настольному теннису перешла в очередной этап как лидер группы.

Как сообщает Report, обыграв норвежцев со счетом 3:0, наши теннисистки завоевали путевку в 1/8 финала.

Одержав на этом этапе победу над сборной Польши (3:1), они завоевали путевку в полуфинал.

Командные соревнования на чемпионате продолжаются.