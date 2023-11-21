Азербайджанская гимнастка: Для достижения успеха нужно много работать

Всемирные соревнования среди возрастных групп прошли хорошо, нам все понравилось. Но необходимо больше работать.

Всемирные соревнования среди возрастных групп прошли хорошо, нам все понравилось. Но необходимо больше работать.

Об этом Report сказала гимнастка Самира Гусейнова.

"Мы благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана и нашего тренера за большую поддержку".

Другая гимнастка, Аян Шабанова, рассказала о подготовке соревнованиям: "Подготовка к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп прошла хорошо, и результат нас тоже очень обрадовал. В следующем году нас ждет участие в чемпионате Европы, к нему будем усиленно готовиться. Мы были очень счастливы, когда заняли второе место. В следующем году будем серьезно готовиться к чемпионату Европы, чтобы занять первое место".

Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев отметили, что соревнования прошли замечательно, оставив в памяти много приятных моментов.

Азербайджанские гимнасты, завоевавшие медали на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на Родину с медалями.

Члены сборной по прыжкам на батуте Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте. Также "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте завоевали Самира Гусейнова и Аян Шабанова. Отметим, что этот результат является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в программе синхронных прыжков среди женщин.

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.