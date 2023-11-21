О нас

Азербайджанская гимнастка: Для достижения успеха нужно много работать

Азербайджанская гимнастка: Для достижения успеха нужно много работать Всемирные соревнования среди возрастных групп прошли хорошо, нам все понравилось. Но необходимо больше работать.
Командные
21 ноября 2023 г. 06:12
Азербайджанская гимнастка: Для достижения успеха нужно много работать

Всемирные соревнования среди возрастных групп прошли хорошо, нам все понравилось. Но необходимо больше работать.

Об этом Report сказала гимнастка Самира Гусейнова.

"Мы благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана и нашего тренера за большую поддержку".

Другая гимнастка, Аян Шабанова, рассказала о подготовке соревнованиям: "Подготовка к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп прошла хорошо, и результат нас тоже очень обрадовал. В следующем году нас ждет участие в чемпионате Европы, к нему будем усиленно готовиться. Мы были очень счастливы, когда заняли второе место. В следующем году будем серьезно готовиться к чемпионату Европы, чтобы занять первое место".

Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев отметили, что соревнования прошли замечательно, оставив в памяти много приятных моментов.

Азербайджанские гимнасты, завоевавшие медали на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на Родину с медалями.

Члены сборной по прыжкам на батуте Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте. Также "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте завоевали Самира Гусейнова и Аян Шабанова. Отметим, что этот результат является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в программе синхронных прыжков среди женщин.

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gimnastlar: “Böyük uğurlar üçün daha çox çalışmaq lazımdır”

Другие новости из категории

Азербайджанские боксеры, завоевавшие 5 медалей на ЧЕ, вернулись на родину
ФотоАзербайджанские боксеры, завоевавшие 5 медалей на ЧЕ, вернулись на родину
21 ноября 2023 г. 03:45
Азербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину
ФотоАзербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину
21 ноября 2023 г. 03:18
Азербайджанские шахматистки завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы
Азербайджанские шахматистки завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы
21 ноября 2023 г. 00:43
Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA
Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA
19 ноября 2023 г. 11:30
Кубок Челлендж: Представитель Азербайджана выбыл из борьбы
Кубок Челлендж: Представитель Азербайджана выбыл из борьбы
16 ноября 2023 г. 01:06
В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану
В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану
14 ноября 2023 г. 14:06
Азербайджанская баскетбольная лига: Сабах завершил тур победой
Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" завершил тур победой
11 ноября 2023 г. 23:06
Азербайджанские гимнасты стали чемпионами мира в Бирмингеме
ФотоАзербайджанские гимнасты стали чемпионами мира в Бирмингеме
10 ноября 2023 г. 23:59
Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны
Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны
9 ноября 2023 г. 18:57
Представитель Азербайджана получил новое назначение от Европейской федерации гандбола
Представитель Азербайджана получил новое назначение от Европейской федерации гандбола
9 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi