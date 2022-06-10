"Альфа Ромео" выступит на этапе Формулы-1 в Баку с необычной ливреей

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана выступит со специальной ливреей, выполненной в цветах итальянского флага. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана выступит со специальной ливреей, выполненной в цветах итальянского флага. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Изменение ливреи было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании — Alfa Romeo Tonale.

Помимо дани уважения итальянскому флагу, зеленый цвет на обновленной ливрее машины имеет прямое отношение к «Монреальскому зеленому», используемому при запуске продаж Tonale.

«Альфа Ромео» после семи этапов чемпионата занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своем активе 41 очко.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Валттери Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После семи Гран-при в его активе 40 очков. Напарник Валттери китайский гонщик Гуаньюй Чжоу – на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.