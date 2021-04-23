Завершается онлайн-опрос по поводу возвращения в Карабах

В опросе приняли участие 65 тысяч респондентов

Завершается первое социологическое исследование - онлайн-опрос, проведенный с целью прогнозирования репатриационного потенциала для эффективной организации возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Университете ADA, онлайн-опрос завершится 25 апреля в 20:00.

После этого начнется обработка и анализ данных. Интернет-опрос, начатый 22 февраля нынешнего года, проводится по государственному заказу. В опросе приняли участие 65 тысяч респондентов, число посетителей соответствующей интернет-страницы превысило 400 тысяч.

Университет ADA и исследовательская группа выражают признательность всем нашим гражданам-вынужденным переселенцам, принявшим участие в онлайн-опросе, средствам массовой информации, регулярно публикующим объявления, новости и обновления, связанные с опросом, а также всем коллегам, содействовавшим в проведении исследования.