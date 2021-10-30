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В Шуше готовы к холодам

В Шуше готовы к холодам В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики
Карабах
30 октября 2021 г. 13:03
В Шуше готовы к холодам

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на заседании была представлена информация о результатах очередного мониторинга, проведенного в связи с работами по обеспечению тепловой энергией основных зданий и объектов города Шуша, обсуждено обеспечение качества и устойчивости энергоснабжения, рассмотрено текущее состояние работ по строительству тепловых котельных, которые будут полностью готовы к отопительному сезону с ноября.

Представители соответствующих структур, входящих в рабочую группу, были проинформированы о мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях.

На заседании также состоялся обмен мнениями по другим текущим вопросам, вытекающим из деятельности рабочей группы.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке “Enerji təminatı məsələləri üzrə” İşçi Qrup Şuşanın qışa hazırlığı üçün görülən işləri müzakirə edib

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