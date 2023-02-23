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В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Риге 22 февраля прошел показ документального фильма о Ходжалинской трагедии, под нзванием «Бесконечный коридор», где повествуется о зверствах, совершенных армянскими оккупантами в период первого Нагорно-Карабахского конфликта.
Карабах
23 февраля 2023 г. 12:37
В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Риге прошел показ документального фильма о Ходжалинской трагедии "Бесконечный коридор", где повествуется о зверствах, совершенных армянскими оккупантами в период Первой карабахской войны.

Как сообщает балтийское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе посольства Азербайджана в Латвии.

Перед показом фильма, демонстрация которого прошла в центральном кинотеатре Риги "Splendid Palace", посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов рассказал о трагедии в Ходжалы, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, подчеркнув, что истинными виновниками преступления являются армянские вооруженные силы.

Он рассказал о международно-правовой ответственности совершенного против азербайджанцев геноцида, когда были жестоко убиты 613 безоружных людей, включая 106 женщин и 63 ребенка, 487 человек получили увечья, 1275 мирных жителей – старики, дети, женщины оказались в плену. О судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.

По его словам, 26 февраля 2015 года Сейм Латвии принял заявление по Ходжалинской трагедии, подписанное 53 депутатами, где осуждалось это преступление, совершенное против человечности.

Э. Султанов также рассказал о международной кампании "Справедливость для Ходжалы", которая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой вот уже несколько лет проводится во многих странах.

Документальный фильм режиссера Александра Брокаса "Бесконечный коридор" создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий, интервью, снятых очевидцем трагедии, литовским журналистом Ричардом Лапаитисом, а также воспоминаний независимого российского журналиста Виктории Ивлевой. Спустя 20 лет после трагедии Р. Лапаитис вновь посетил Азербайджан и встретился со спасшимися ходжалинцами. В картине ссылаются на ранее малоизвестные факты о Ходжалинском геноциде, документы, снятые в то время сюжеты, фотоматериалы.

Премьера фильма состоялась 1 июля 2014 года в Лондоне в Британской академии фильмов и телевизионных искусств (BAFTA).

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Версия на азербайджанском языке Riqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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