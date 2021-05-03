В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны

В январе-апреле текущего года 99 новорожденным детям дали имя Полад

Стали известны два самых популярных мужских имени, которыми назвали новорожденных мальчиков в Азербайджане за первые 4 месяца этого года в честь героев Отечественной войны.

По данным Report, в январе-апреле текущего года 99 новорожденным детям дали имя Полад.

Присвоение детям этого имени стало популярным в 2020 году и за четыре месяца текущего года по сравнению с предыдущими периодами.

Так, если в 2018 году только 55 новорожденным дали имя Полад, в 2019 году - 53, то в прошлом году число детей, названных этим именем, составило 193.

Кроме того, за четыре месяца этого года 18 детей назвали именем Худаяр. В прошлом году этим именем назвали лишь 3 детей, в 2018 году только одного ребенка, в 2019 году в стране не было зарегистрировано новорожденного с этим именем.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях на Товузском направлении в ходе отражения атак ВС Армении. 15 июля он был предан земле во второй Аллее почетного захоронения. 9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева ему присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Шехид-прапорщик Юсифзаде Худаяр Муслим оглу родился 15 июня 1998 года в Бардинском районе. После военной службы начал работать в Государственной пограничной службе. 22 октября 2020 года героически погиб в боях за поселок Агбенд Зангиланского района. Посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За Родину" и "За освобождение Зангилана".

Тесниф "Vətən yaxşıdır", который Худаяр спел перед одной из военных операций, стал в Азербайджане своеобразным символом Победы. Этот тесниф в народе также стали называть "Xudayar təsnifi".