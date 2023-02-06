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Турист из Дании: Меня шокировал масштаб разрушений на освобожденных территориях

Турист из Дании: Меня шокировал масштаб разрушений на освобожденных территориях В Карабахе начались восстановительные работы, люди смогут скоро возвращаться на свои родные земли.
Карабах
6 февраля 2023 г. 11:02
Турист из Дании: Меня шокировал масштаб разрушений на освобожденных территориях

В Карабахе ведутся обширные восстановительные работы, люди смогут возвращаться на свои родные земли, в свои дома, откуда их некогда изгнали.

Об этом Report заявил турист из Дании Магнус Сейерсен Нильсен, который в составе международной группы путешественников находится в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Мы были в Шуше, также своими глазами увидели минные поля, на которых работают саперы",- поделился впечатлениями он.

Путешественник заявил, что увиденное произвело на него сильное впечатление, так как очистка территорий от мин - огромная работа. Только после ее окончания люди смогут вернуться на свои земли.

"Меня шокировал масштаб разрушений на этих территориях. Многие дома практически полностью разрушены на всех. Только в Шуше сохранились некоторые из них. Но я вижу, что уже начались восстановительные работы, надеюсь, что некогда изгнанные отсюда люди смогут скоро вернуться к родным очагам", - сказал он.

Комментируя акты вандализма, совершенные армянской стороной на освобожденных землях, М. Нильсен заявил, что надеется вернуться в Карабах через несколько лет. "Я хотел бы увидеть эти места, через 5-10 лет, посмотреть как все восстановилось и как протекает тут жизнь",- сказал он, добавив, что города и села здесь "придется строить с нуля".

Напомним, что Карабахе и Восточном Зангезуре находится международная группа путешественников, представляющих 11 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании и Бразилии. Путешественники 4-6 февраля посещают освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Danimarkadan olan səyahətçi: “Azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların miqyası məni şoka salıb”
Версия на английском языке Danish tourist says he was shocked by scale of destruction in Azerbaijan's liberated territories

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