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Совместный проект ANAMA и ПРООН рассчитан на 18 месяцев

Совместный проект ANAMA и ПРООН рассчитан на 18 месяцев Совместный проект Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Программы развития ООН (ПРООН) по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужд
Карабах
7 февраля 2023 г. 15:22
Совместный проект ANAMA и ПРООН рассчитан на 18 месяцев

Совместный проект Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Программы развития ООН (ПРООН) по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев" рассчитан на 18 месяцев.

Как передает Report, об этом журналистам сказал председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов.

"Длительность проекта составляет 18 месяцев, однако мы надеемся на его продление", - сказал он.

По его словам, в рамках проекта будет усовершенствована информационная система ANAMA, созданы новые группы НПО по разминированию и впервые специальная женская команда по разминированию.

Также, в страну будут привезены специальные крысы и собаки-саперы.

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Версия на английском языке Joint project by ANAMA and UNDP planned for 18 months
Версия на азербайджанском языке ANAMA və BMTİP-nin birgə layihəsi 18 ay müddətinə nəzərdə tutulub

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