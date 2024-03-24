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Со дня геноцида в Баганис-Айрым прошло 34 года

Со дня геноцида в Баганис-Айрым прошло 34 года Прошло 34 года со дня геноцида в Баганис-Айрым, совершенного армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа передает Report.
Карабах
24 марта 2024 г. 01:30
Со дня геноцида в Баганис-Айрым прошло 34 года

Прошло 34 года со дня геноцида в Баганис-Айрым, совершенного армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа передает Report.

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Версия на азербайджанском языке Bağanis-Ayrım soyqırımından 34 il ötür

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