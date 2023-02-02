Разминирование освобожденных земель Азербайджана в центре внимания украинских НПО

То, что сейчас происходит в Украине - уже происходило в Азербайджане

На сайте действующей в Украине неправительственной организации "Международный центр противодействия российской пропаганде" размещена статья об освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, автор материала отмечает: "То, что сейчас происходит в Украине – уже происходило в Азербайджане. Наша ошибка в том, что мы пренебрегли уроками истории".

Победа в 44-дневной войне, деоккупация собственных территорий, разминирование огромных по площади минных полей, восстановление разрушенных городов, инфраструктуры и попытки населения жить мирной жизнью после многолетних страданий – это путь, который сейчас проходит Азербайджан и будущее, которое ждет Украину: "В связи с чем, мы имеем возможность изучить историю наших друзей и получить бесценные уроки".

Автор статьи отмечает, что после победы первое, с чем столкнулся Азербайджан – это очистка освобожденных территорий от мин.

При этом плотность минирования очень высокая (особенно на территориях, где находятся исторические и религиозные объекты), и миллионы обломков и гильз замедляют процесс разминирования в десятки раз.