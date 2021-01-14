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Шехид-спецназовец, награжденный медалью "Азербайджанское знамя"

Шехид-спецназовец, награжденный медалью "Азербайджанское знамя" Отечественная война стала настоящим испытанием для героических сынов Азербайджана. Немало храбрецов отдали свои жизни за освобождение оккупированных земель нашей страны, навсегда записав свои имена в историю
Карабах
14 января 2021 г. 00:27
Шехид-спецназовец, награжденный медалью Азербайджанское знамя

Отечественная война стала настоящим испытанием для героических сынов Азербайджана. Немало храбрецов отдали свои жизни за освобождение оккупированных земель нашей страны, навсегда записав свои имена в историю. Одним из таким героев стал Меджидзаде Салех Нариман оглу.

Салех с первых дней войны сражался в рядах Сил специального назначения, проявив особую доблесть в уничтожении диверсионных групп противника.

Сотрудники Report побывали в доме шехида, побеседовав с его близкими.

Салех Меджидзаде родился в 1994 году в селе Насими Билясуварского района. Спортом начал заниматься в 2011 году. Он был в числе лидеров как на спортивных соревнованиях, так и на военной службе.

В 2016 году вступил в ряды Сил специального назначения. Первый бой Салеха состоялся в этом же году, в Апрельских боях. В Апрельских боях и в июле 2020 года, проявив особую отвагу при уничтожении армянских диверсионных групп, был представлен командованием к награде. С первого дня Отечественной войны – 27 сентября – отправился на фронт и с честью справлялся с самыми сложными поручениями.

Отец шехида Нариман Меджидов рассказывает, что его сын начал сражаться в военных операциях за Муровдаг. После этого активно участвовал в боях за освобождение от оккупации других районов нашей родины.

Свой славный боевой путь Салех Меджидзаде завершил в Джебраиле. 10 октября он пал смертью храбрых в одной из напряженных схваток.

Шехид был похоронен 12 октября в родном селе Насими.

Посмертно награжден медалями "За Отечество", "За освобождение Джебраила", и орденом "Азербайджанское знамя".

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan Bayrağı” ordenli xüsusi təyinatlı şəhidimiz

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