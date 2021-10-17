Прошел год с повторной атаки Арменией мирных жителей Гянджи и города Мингячевир

00:00 Проходит год с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый, раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны.

Прошел год с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны, унесшему жизни 14 человек, в том числе и детей.

Report напоминает, что около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус". Гянджа расположена далеко от зоны боевых действий.

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. Более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, автомобилям транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, проведения следствия по делу поручено Следственному Управлению Генеральной прокуратуры.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов связался с руководителями международных организаций и коллегами из зарубежных государств, проинформировав международные организации о совершенном армянами терроре.

Азербайджанцы во всем мире почтили память жертв Гянджинского террора, осудив убийство невинных людей, обстрел мирного города. Ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о военных преступлениях Армении против азербайджанцев.

В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город - Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана - Мингячевирская ГЭС - самая крупная электростанция на Южном Кавказе. Ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу Мингячевир, расположенному в более чем 100 км от зоны боевых действий, будучи еще в воздухе были обезврежены противовоздушной обороной Азербайджана.

Обстрелы жилых кварталов города Гянджи со стороны армянских вооруженных сил с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии произошли 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года в период Второй карабахской войны. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту.

93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, стали жертвами военной агрессии Армении против гражданского населения Азербайджана во время Второй Карабахской войны. 454 гражданских лица получили ранения. В общей сложности было повреждено почти 12, 5 тысяч жилых помещений и коммерческой недвижимости, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.