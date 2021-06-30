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Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Карабахе

Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Карабахе Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.
Карабах
30 июня 2021 г. 16:14
Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Карабахе
Владимир Путин

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной прямой линии.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого серьезного кризиса. Если мы будем жить дружно, мы создадим условия не только в сфере безопасности людей, но и создания нормализации жизни в социальной сфере. Ведь жить в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт невозможно", - заявил В. Путин.

По его словам, остаются вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, размежеванием границы: "Мы сейчас находимся в процессе этой работы, была создана трёхсторонняя группа. Мы сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе".

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Версия на английском языке Putin: No one is interested in further escalations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Putin: “Heç kəs Dağlıq Qarabağdakı böhranın böyüməsində maraqlı deyil”

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