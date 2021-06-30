Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Карабахе

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной прямой линии.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого серьезного кризиса. Если мы будем жить дружно, мы создадим условия не только в сфере безопасности людей, но и создания нормализации жизни в социальной сфере. Ведь жить в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт невозможно", - заявил В. Путин.

По его словам, остаются вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, размежеванием границы: "Мы сейчас находимся в процессе этой работы, была создана трёхсторонняя группа. Мы сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе".