Президент: Мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю

Мы восстановили историческую справедливость

"В этом году мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю. Это – историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим праздник Новруз в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем праздник Новруз в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше. Это – историческое событие. Это – большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне праздника Новруз все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что Иншаллах, в следующем году отметим праздник Новруз в Карабахе, в следующем году отметим праздник Новруз в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем праздник Новруз на Джыдыр-дюзю, мы восстановили историческую справедливость", - сказал президент.