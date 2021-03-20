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Президент: Мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю

Президент: Мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю Мы восстановили историческую справедливость
Карабах
20 марта 2021 г. 10:20
Президент: Мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю
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"В этом году мы отмечаем праздник Новруз в Шуше, на Джыдыр-дюзю. Это – историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим праздник Новруз в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем праздник Новруз в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше. Это – историческое событие. Это – большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне праздника Новруз все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что Иншаллах, в следующем году отметим праздник Новруз в Карабахе, в следующем году отметим праздник Новруз в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем праздник Новруз на Джыдыр-дюзю, мы восстановили историческую справедливость", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik"

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