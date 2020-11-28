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Представители дипкорпуса находятся в Агдаме

Представители дипкорпуса находятся в Агдаме Представители дипломатического корпуса, руководители представительств международных организаций в Азербайджане находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдам
Карабах
28 ноября 2020 г. 14:34
Представители дипкорпуса находятся в Агдаме

Представители дипломатического корпуса, руководители представительств международных организаций в Азербайджане находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщает Report, помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев информирует представителей дипломатического корпуса.

Дипломаты ознакомились с последствиями военных преступлений, совершенных Арменией в городе Агдам. Здесь они своими глазами увидели вандализм, совершенный армянами за 27 лет оккупации.

Было отмечено, что армяне с особой жесткостью разрушили населенные пункты, кладбища, исторические, культурные памятники в Агдаме.

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Версия на английском языке Representatives of diplomatic corps visit Aghdam city
Версия на азербайджанском языке Diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdam şəhərindədir

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