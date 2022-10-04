Представитель министерства: До сих пор в Ходжавенде обнаружены останки 25 человек

В селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено уже третье захоронение. До сих пор были найдены останки 25 человек.

В селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено уже третье захоронение. До сих пор были найдены останки 25 человек.

Об этом Report заявил директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Адалят Гасанов.

По его словам, возможно, останки, предположительно принадлежащие 12 военнослужащим, не последние:

"После эксгумации этих останков в соответствующем порядке раскопки будут продолжены. Под ними также могут находиться еще останки".

Он отметил, что в селе Эдилли раскопки будут проведены и в других местах: "Мы продолжим работы по обнаружению массовых захоронений".