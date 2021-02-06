Посол Хорватии: Разрушенное кладбище в Джебраиле - ужасающая картина

Об этом посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич заявил журналистам после ознакомления с разрушениями, совершенными армянами в Джебраиле

"Действительно очень тяжело наблюдать такую картину в Джебраиле".

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории сотрудник Report, об этом посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич заявил журналистам после ознакомления с разрушениями, совершенными армянами в Джебраиле.

Посол сказал, что в частности видеть разрушенное кладбище - ужасающая картина: "Подобные случаи показывают нам, что не должны происходить такого рода события, и мы никогда больше не должны видеть подобные сцены".