О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Хорватии: Разрушенное кладбище в Джебраиле - ужасающая картина

Посол Хорватии: Разрушенное кладбище в Джебраиле - ужасающая картина Об этом посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич заявил журналистам после ознакомления с разрушениями, совершенными армянами в Джебраиле
Карабах
6 февраля 2021 г. 15:14
Посол Хорватии: Разрушенное кладбище в Джебраиле - ужасающая картина

"Действительно очень тяжело наблюдать такую картину в Джебраиле".

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории сотрудник Report, об этом посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич заявил журналистам после ознакомления с разрушениями, совершенными армянами в Джебраиле.

Посол сказал, что в частности видеть разрушенное кладбище - ужасающая картина: "Подобные случаи показывают нам, что не должны происходить такого рода события, и мы никогда больше не должны видеть подобные сцены".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya səfiri: "Cəbrayıldakı qəbiristanlığın tamamilə dağıdılmasını görmək çox ağrılıdır"

Новости партнеров

Самое важное

Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
4 февраля 2021 г. 19:12
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
4 февраля 2021 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi