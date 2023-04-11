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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 13 автомобилей Международного Комитета Красного креста (МККК).
Карабах
11 апреля 2023 г. 09:35
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 13 автомобилей Международного Комитета Красного креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 8 легковых и 5 грузовых автомобилей, перевозящие детей и гражданских лиц, беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Отметим, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 121 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Фото13 ICRC vehicles pass freely through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-yə məxsus 13 avtomobilin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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