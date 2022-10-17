Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев.

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев.

В поступившем в Report из Аппарата омбудсмена заявлении говорится:

"В соцсетях распространилось очередное видео, на котором запечатлены последствия политики этнической ненависти, которую военно-политическое руководство Армении проводило в отношении азербайджанцев на протяжении многих лет. На видеокадрах видно, как армяне, совершая акт вандализма, намеренно, на почве ненависти, разрушают надгробные памятники азербайджанцев в городе Ханкенди, расположенном в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Учитывая то, что попытки Армении по формированию ложного представления об Азербайджане на международной арене в последнее время приобрели более широкий размах, призываем международные организации и мировое сообщество не оставаться равнодушными к подобным актам вандализма, принять эффективные меры для того, чтобы Армения отказалась от политики ненависти, которая поощряет совершение провокационных действий, разжигающих национально-религиозную рознь, и препятствует установлению справедливого мира и безопасности в регионе".