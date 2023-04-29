НПО призвали международное сообщество к солидарности с Азербайджаном по проблеме минной угрозы

НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с продолжающимся минным террором, совершаемым Арменией против гражданского населения Азербайджана.

НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с продолжающимся минным террором, совершаемым Арменией против гражданского населения Азербайджана.

Как передает Report, в обращении НПО призывают международное сообщество проявить солидарность с азербайджанским народом и оказать ему поддержку в этом вопросе, а также призвать Армению к полноценному сотрудничеству для смягчения последствий ее безответственного и ничем не оправданного применения мин в местах проживания гражданских лиц без всякой военной необходимости.

С гибелью вчера Надира Юсифова, Сахавата Гезалова и Фарида Садиева число гражданских лиц, погибших или получивших увечья от подрыва на минах, установленных Арменией на территории Азербайджана, достигло 301.

"Запомните имена этих людей. Их единственной целью было ускорить гуманитарное разминирование на территориях, превратившихся в безлюдную пустошь примерно за 30 лет оккупации. Теперь они ушли, и ничто не может их вернуть", - говорится в обращении.

Каждый подобный инцидент еще больше осложняют мирный процесс. Армения не только отказывается сотрудничать в предоставлении достоверной информации о минных полях, но и продолжает устанавливать мины как на границе между Арменией и Азербайджаном, так и на территориях Азербайджана, временно контролируемых российскими миротворцами.

"Не сумев помешать Азербайджану восстановить контроль над своими международно признанными территориями, Армения надеется, что минный террор помешает нам восстановить наши земли из пепла. Мы уверены, что наш народ вернется на земли своих предков. Однако это возвращение должно быть безопасным, а мины - самая большая угроза, с которой сталкиваются наши люди при этом", - отметили НПО Азербайджана.

"Нам нужно, чтобы наши земли были освобождены от ужасающего наследия ненависти во имя будущих поколений Азербайджана, которые будут жить на этих территориях", - говорится в тексте обращения.