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На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
17 декабря 2022 г. 14:36
На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на территории проведения акции сотрудник Report, сообщил, что транспортные средства передвигаются беспрепятственно.

Это еще раз свидетельствует о том, что несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже шестой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоPeacekeepers' supply vehicles pass freely along Shusha-Khankandi road again 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarına məxsus təminat avtomobillərinin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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