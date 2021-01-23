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МО: Рассмотрено 5 298 обращений уволенных с военной службы по мобилизации

МО: Рассмотрено 5 298 обращений уволенных с военной службы по мобилизации Обращения граждан рассматриваются, принимаются соответствующие меры по их решению
Карабах
23 января 2021 г. 17:09
МО: Рассмотрено 5 298 обращений уволенных с военной службы по мобилизации

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В комиссию, действующую в городе Баку, с 11 января по сегодняшний день обратились 4 214 граждан и по решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, рассмотрели обращения граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

До сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 966 обращений граждан.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən qayıdanlarla bağlı komissiya 5 298 müraciətə baxıb

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