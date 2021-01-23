МО: Рассмотрено 5 298 обращений уволенных с военной службы по мобилизации

Обращения граждан рассматриваются, принимаются соответствующие меры по их решению

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В комиссию, действующую в городе Баку, с 11 января по сегодняшний день обратились 4 214 граждан и по решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, рассмотрели обращения граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

До сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 966 обращений граждан.