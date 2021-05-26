МИД: Призываем Армению не нагнетать ситуацию ложными заявлениями

"Информация, распространенная Арменией 25 мая 2021 года на армяно-азербайджанской государственной границе о том, что вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли позиции в поселке Верхняя Шорджа Гегаркуникской области Армении из Кельбаджарского района,

"Информация, распространенная Арменией 25 мая 2021 года на армяно-азербайджанской государственной границе о том, что вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли позиции в населенном пункте Верхняя Шорджа Гегаркуникской области Армении из Кельбаджарского района, не соответствует действительности. В заявлении Государственной пограничной службы говорится, что вооруженные силы Азербайджана не открывали огонь по территории Армении".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Очередная ложь, распространяемая Арменией, - это попытка целенаправленно использовать инцидент между Вооруженными силами противоположной стороны для обострения ситуации на пограничном пункте.

В целом, рост числа потерь, в том числе невоенных среди личного состава вооруженных сил Армении показывает необходимость проведения соответствующих следственных мер внутри вооруженных сил Армении.

В настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна и находится под контролем. Призываем армянскую сторону не обострять ситуацию ложными заявлениями, вести конструктивные переговоры по разрешению разногласий по этим и другим вопросам", - говорится в заявлении.